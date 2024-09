Viaccia, ora si fa sul serio. Si parte a caccia di punti

PRATO

Viaccia pronto al debutto ufficiale nel girone A di Promozione. Oggi pomeriggio alle 15.30 i biancorossi ospiteranno al "Chiavacci" di via del Purgatorio, vista ancora l’indisponibilità ad accogliere partite ufficiali del campo sportivo di Viaccia, il San Marco Avenza. Subito un avversario ostico, quindi, per l’unica squadra pratese rimasta a difendere i colori della città nel campionato di Promozione. Il San Marco Avenza è formazione che conosce molto bene la categoria; la società ha ambizioni e ha sempre costruito rose competitive, con alterne fortune, nelle passate stagioni. Anche quest’anno pare che le ambizioni siano le stesse, anche se è vero che rispetto alla scorsa annata la squadra che domani arriverà a Prato è stata in buona parte rivoluzionata. "Ci siamo preparati bene per quello che per noi è a tutti gli effetti il debutto ufficiale in questa stagione– commenta alla vigilia del match Andrea Bellini, allenatore del Viaccia -. Sono le prime partite che contano. L’intesa sarà da affinare un po’ per tutti. Sono curioso di vedere in campo i tanti ragazzi che abbiamo in rosa. Dalla parte opposta ci saranno anche giocatori esperti ed importanti, quindi non sarà facile partire bene e portare a casa dei punti, ma faremo del nostro meglio". Nell’organico del Viaccia sono da considerare anche tre assenze pesanti, visto che non saranno della partita gli infortunati Maiolino, Del Re e Vannucci, che in teoria, stando almeno a quanto visto nei test amichevoli, avrebbero dovuto partire nella formazione titolare. "Non arriviamo con tutti gli elementi a disposizione, ma anche questo è abbastanza normale in avvio di stagione – conclude Bellini -. Non sono preoccupato. Le prime partite ci serviranno sicuramente per trovare la giusta amalgama. Nelle amichevoli ho visto alti e bassi, ma ho giocatori con potenzialità interessanti, seppur molto giovani. Sarà un campionato da scoprire, dove è probabile che miglioreremo partita dopo partita". Mercoledì 18 settembre, dopo la seconda giornata di campionato, il Viaccia farà anche il suo esordio in coppa contro i fiorentino del Cubino, new entry assoluta nel raggruppamento.

L.M.