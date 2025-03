Viaccia, niente da fare contro la capolista

Real Cerretese 3 Viaccia 0

REAL CERRETESE: Battini, Novi, Monti, Meucci, Chiavacci, Mordagà (82’ Bargellini) Fedi, Gargiulo (88’ Antonini) Pieri (82’ Tramacere) Bouhafa (88’ Lapi) Nieri. A disp.:Santini, Melani. All.:Petroni

VIACCIA: Cecconi, Nocentini, Bashkimi, Querci (75’ Fakkas) Fedi, Pittala (20’ Baldi) Vannucci (60’ Virdò) Fofana, Yahon (85’ Bellucci) Ridolfi, Rozzi. A disp.:Oliva, Sforzi, Caca, Hisely, Ferroni. All.:Facchini

Arbitro: Michele Napolano di Empoli, coadiuvato da Gabriele Storai di Arezzo e Niccolò Castagnozzi di Siena

Reti: 40’ Bouhafa, 66’ e 73’ Pieri

"Sapevamo che sarebbe stata una partita dura, ma penso che si tratti di un risultato bugiardo. La prestazione da parte nostra c’è stata, abbiamo tenuto in mano il pallino del gioco per buona parte della gara. Certo, quando concedi tre occasioni ad una squadra forte come questa, il rischio di essere puniti è concreto". Mister Federico Facchini ha così commentato la sconfitta esterna patita sul campo della Real Cerretese prima della classe, maturata nell’anticipo della venticinquesima giornata del campionato di Promozione conclusosi ieri. I locali si sono imposti per 3-0, riuscendo a trovare tutti e tre i gol con azioni-fotocopia: palla lunga, traversone e conclusione al volo di piede o di testa. Bouhafa ha sbloccato il risultato poco prima della fine della prima frazione, con una volèe che non ha lasciato scampo a Cecconi. Prima di allora, Rozzi e soci avevano comunque provato a costruire, manovrando. Nella ripresa, gli ospiti si sono gettati in avanti cercando di trovare il gol del pari, porgendo tuttavia il fianco ai contropiedi rivali. E Pieri ne ha approfittato andando in rete per due volte di testa, nel giro di sette minuti. Archiviare questa sconfitta dovrà ad ogni modo essere prioritario: salvarsi resta difficile, ma non impossibile. E’ vero che la banda Facchini resta ultima nel girone A con 12 punti e che Monsummano e Firenze Ovest, vincendo oggi, potrebbero allungare ulteriormente. Ma lo è anche che in palio ci sono virtualmente ancora quindici punti nelle ultime cinque gare della "regular season".

G.F.