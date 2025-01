Viaccia ci prova, ma niente da fare. Torna a casa con tre gol del Cubino

Cubino 3 Viaccia 1

CUBINO: Allegranti, Martini, Fabbrini, Somigli, Pelhuri, Filice, Bussotti, Tacchi, Paggetti Ig., Marzoli, Paggetti Iv.. A disp. Lutzu, Sammicheli, Gabbrielli, Malizia, Leggiero, Conti, Maresca, Schenone, Chiesi. All. Bonciani.

VIACCIA: Cecconi, Nocentini, Bashkimi, Fedi, Ferroni, RIdolfi, Fofana, Hisely, Caca, Rozzi. A disp. DI Bella, Vannucci, Baldi, Aiello, Pittala, Torcasso, Varago, Yahon, Virdo. All. Facchini.

Arbitro: Paolini di Arezzo.

Reti: 39’ Rozzi, 67’ Filice, 70’ e 79’ Chiesi.

Niente da fare per il Viaccia di Facchini (nella foto), che malgrado una buona partita, nella parte finale della ripresa è costretto a cedere di fronte alla qualità del Cubino. Un ko che fa rimanere ultimi in classifica i pratesi, fermi a quota 6 punti nel girone A di Promozione. Buona la partenza del Cubino, che al 25’ guadagna un calcio di rigore per il tocco di mano in area di Ferroni.

Dal dischetto, però, Marzoli si fa ipnotizzare da un attentissimo Cecconi, bravo ad intercettare il tentativo dagli undici metri. Il dominio territoriale resta in mano ai padroni di casa.

Il Viaccia, sul fronte opposto, orchestra ottime ripartenze e si rende pericoloso in almeno 3 occasioni con Ridolfi, Rozzi e Hisely, che però non riescono a trovare la porta.

Al 39’ gran guizzo di Rozzi, che pesca l’angolino dopo un bello slalom e porta in vantaggio i suoi. Si va al riposo con il Viaccia avanti di misura. Nella ripresa il Cubino attacca a testa bassa, ma ancora Rozzi è sfortunato quando centra il palo interno a portiere battuto e la palla torna in campo, negando il 2-0 ai pratesi. Al 67’ il Viaccia non chiude a dovere un contropiede, il Cubino riparte sulla destra e crossa al centro trovando il colpo di testa dell’1-1 di Filici. Una mazzata per il Viaccia, che dopo qualche minuto incassa anche il 2-1 ad opera di Chiesi e poi, complice un errore sul suo palo di Cecconi, anche il 3-1 sempre ad opera di Chiesi (doppietta per lui) alzando bandiera bianca di fronte alla formazione fiorentina.