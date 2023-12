Via Oberdan: auto in strada, niente pulizia

"Non è la prima volta che in via Oberdan non viene eseguita la pulizia della sede stradale in modo opportuno, ma anche noi residenti abbiamo diritto ad avere la strada pulita", si sfoga Bianca, residente al Macrolotto zero. Il problema è legato all’impossibilità dei mezzi di Alia di passare lungo la sede stradale a causa dei mezzi che puntualmente restano parcheggiati. "Abbiamo il diritto ad avere un servizio adeguato e quindi la strada sgombra da macchine - spiega la donna - Così è vanificato l’operato sia di chi guida il mezzo sia di chi è impegnato nel passaggio manuale. Lo sporco si accumula di giorno in giorno ai lati delle strade sempre piene di macchine". I residenti sono esasperati perché la pulizia stradale di fatto non viene mai effettuata: "Chiediamo duranti i turni di pulizia strade che la polizia municipale sia presente per far rispettare il cartello di divieto di sosta altrimenti è meglio provvedere a rimuoverlo. Così almeno evitiamo la presa in giro".