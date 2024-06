Via Nistri, rissa in pieno pomeriggio: "La gente ha paura, siamo stufi"

Spaccate, risse, spaccio nel triangolo tra via Nistri e via Pomeria. L’ultimo episodio risale a giovedì pomeriggio quando nel pieno dell’attività lavorativa un gruppo di giovani stranieri ha iniziato prima ad insultarsi e poi a darsele di santa ragione. Amati di bastoni si sono picchiati davanti agli occhi increduli di passanti e clienti delle attività che si trovano in zona. La misura è colma, tanto che il titolare del Caffè Ermes è stufo: "Siamo qui per lavorare, ma non è possibile. Gli spacciatori sono presenti tutti i giorni, si cedono dosi ormai senza alcun ritegno, ma così non può essere", si sfoga Alessandro Gaito, titolare del bar che affaccia su via Nistri.

"Non è possibile avere un’attività, le persone hanno paura, gli anziani hanno timore ad andare a prelevare al bancomat che abbiamo accanto al nostro bar, noi siamo un presidio. Ma il nostro lavoro è servire bevande, colazioni e merende, non dare sicurezza. Capiamo che le forze dell’ordine siano poche, che la situazione sia complicata, ma noi che siamo in prima linea non ce la facciamo più". Giovedì intorno alle 18,30 la rissa è iniziata in via Pomeria davanti al negozio Salvadori dal quale sono state avvertite le forze delll’ordine. Successivamente la lite si è spostata in via Nistri proprio davanti al bar Ermes: "Avevano anche dei bastoni di legno, urla, botte, una situazione davvero spiacevole", aggiunge Gaito. Sempre nella notte tra mercoledì e giovedì della scorsa settimana vandali hanno agito rovesciando tavoli, rompendo bicchieri e piatti, imbrattato le pareti di feci. E’ stata una vera e propria razzia quella che i ladri-vandali hanno fatto l’altra notte nel ristorante ’Interludio’ di via Pomeria, di Stefano Bonfanti, presidente di Confesercenti. Una notte di spaccate, quella fra mercoledì e giovedì, che fa ripiombare nell’incubo. Dopo il ’Ragiona’, poco distante, è toccato anche al ristorante ’Interludio’ essere vittima di una spaccata. I ladri – o il ladro non è bene chiaro – sono passati dal retro sfondando con un tombino, sradicato dalla strada, la porta sul retro del locale. Una volta dentro i balordi hanno agito indisturbati. Prima, appunto, era toccato al ristorante ’Ragiona’di via del Melograno.

Silvia Bini