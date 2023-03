"Via Montalese, le nuove aiuole tolgono posti"

La riqualificazione della pista ciclopedonale di via Montalese, nel tratto di fianco al cimitero di Chiesanuova, che collega via Melis, il circolo Arci Quinto Martini e via Iotti diventa un caso politico. A sollevare dubbi sull’opportunità di realizzare i lavori è il coordinatore comunale di Forza Italia, Francesco Cappelli (foto). Il nodo del contendere è l’installazione di aiuole a protezione della pista ciclopedonale. Il tracciato finora era sbiadito, e quindi tanti automobilisti ci lasciavano l’auto in sosta per recarsi al camposanto. Adesso tutto questo non sarà più possibile per la presenza delle aiuole, con gli automobilisti che potranno sostare solo sul lato opposto della carreggiata. Il caso sui lavori è stato segnalato a Forza Italia da un gruppo di residenti, contrario ai lavori. "Con l’installazione delle fioriere lato via Montalese, di fatto, si tolgono decine di posti auto che venivano sfruttati da chiunque volesse dedicare qualche minuto di preghiera ai propri cari – dice Cappelli -. E che adesso non troverà più spazio per posteggiare l’auto se non lungo via Melis, tratto molto trafficato e ben più pericoloso. Altra tematica è il passaggio del bus, che rischia di avere difficoltà di manovra tra via Melis e l’entrata in via Montalese, rimanendo intrappolato alla destra dalle nuove fioriere e a sinistra da eventuali macchine posteggiate lungo la via". Il Comune invece difende la bontà del progetto. "Il percorso serve a collegare Maliseti con il cimitero per poterlo raggiungere a piedi o in bici – spiegano –. I posteggi non vengono in alcun modo persi, perché la sosta lungo il percorso ciclopedonale era chiaramente abusiva e non autorizzata. L’intervento invece tenta di migliorare la qualità urbana, e di facilitare la possibilità dell’utenza debole e dei visitatori del cimitero di muoversi in sicurezza anche senza auto".