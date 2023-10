Via Micca, proteste per la mensa. Sopralluogo e incontro coi genitori

Nuovo sopralluogo del sindaco alla scuola di via Micca per verificare in prima persona le criticità della refezione scolastica. Dopo le ultime segnalazioni di problemi riscontrati alla mensa (alcuni bambini erano rimasti senza il secondo) della scuola primaria ’Margherita Hack’ di Bagnolo, Calamai ha voluto verificare quanto riferito da alcuni genitori."Questi episodi, se accertati, sono inaccettabili e non devono verificarsi. Il Comune sta facendo tutte le verifiche del caso per capire in maniera puntuale cosa sia accaduto - dice il sindaco -. La mensa è un servizio molto importante, per questo sono tornato alla primaria di Bagnolo a mangiare con i bambini e verificare la qualità del servizio". Inoltre, oggi alle 17,30 il sindaco ha convocato tutti i genitori della scuola ’Hack’ ad un incontro che si svolgerà in Sala Banti (piazza della Libertà) durante il quale saranno ascoltate le criticità riscontrate dai genitori, mentre da parte dell’amministrazione comunale saranno forniti tutti i necessari chiarimenti ed accolti eventuali suggerimenti. Alla riunione parteciperà anche l’assessore alla pubblica istruzione, Antonella Baiano.

Dopo il bando di gara, pubblicato lo scorso agosto, per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, il nuovo servizio partirà da gennaio, perché l’attuale gestore ha chiesto di poter recuperare i mesi di sospensione osservati durante il Covid. "Auspicavamo che il nuovo servizio potesse ripartire con l’avvio del nuovo anno scolastico ma invece potrà entrare a regime solo dal primo gennaio", precisa Calamai. Nell’ottica di una sempre maggiore qualità verso la mensa scolastica, il Comune ha aggiunto sul servizio 250mila euro di risorse annuali a quello che è l’importo economico di base.