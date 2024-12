Via Magnolfi perde "If". Sinonimo di eleganza: "Un bel viaggio di 50 anni"

"If" è il nome di una via parigina fatta di luci e moda. Fu lì, negli anni Settanta, che Anna Maria Sanesi, ebbe un’intuizione tale, cinquant’anni dopo, di essere capace di raccontare una storia. Una storia di gusto e moda che fu portata a Prato nel 1975 grazie all’impegno e alla tenacia di Anna Maria prima e della figlia Monica dopo. Gli studi in giurisprudenza non sono riusciti a spegnere la sua passione per la moda e per gli abiti, che coltivava fin da bambina fingendosi modella nel negozio della mamma. "If" è stato per decenni e lo è tutt’ora, simbolo di eleganza, buon gusto, accoglienza, tutto quello che la famiglia Sanesi ha cercato di trasmettere alla città. Ora la decisione difficile, anzi difficilissima, come dicono le titolari, di chiudere e abbassare la serranda sul negozio e sul sogno diventato impegno di una vita.

"Bisogna accettare i cambiamenti dell tempo. È stata una decisione difficilissima. In questi giorni durante i quali stanno venendo in negozio tante nostre clienti affezionate a salutarci, è ancora tutto più difficile", dice Monica Sanesi anima di "If" e donna di eleganza innata. "Il centro della città ha bisogno di essere amato, ha bisogno di persone che ci credono come ci abbiamo sempre creduto noi", dice. Battagliera, una delle commercianti più attive in difesa del salotto buono della città e di via Magnolfi dove il negozio è bandiera da decenni, sempre in prima linea perché la strada, porta di accesso a piazza Duomo, non cadesse nelle mani di spacciatori e cattive frequentazioni. Le sue vetrine accese hanno contribuito alla rinascita di una via che ha rischiato di finire nel dimenticatoio. Invece così non è stato anche grazie all’impegno di commercianti, come la famiglia Sanesi, che hanno messo anima e cuore nel loro lavoro e quindi nella città.

"Iniziò tutto con un viaggio a Parigi, dove vidi una piccola strada di nome If, tonai a casa con l’idea di aprire un negozio di abbigliamento - ricorda Anna Maria Sanesi -. È nato tutto quasi per gioco ed è diventato un successo al quale abbiamo dedicato amore e vita. Adesso siamo qui, dopo 50 anni a salutare la città con un grande, immenso abbraccio".

Il negozio che si trova nel bel fondo in affitto in via Magnolfi, chiuderà a fine febbraio, e non mancheranno sconti per i clienti più affezionati.

Silvia Bini