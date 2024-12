Via l’asfalto più spazio al verde : "L’ambiente è la nostra priorità"

Pieno sostegno sul recupero del suolo. Il plauso all’operazione di demineralizzazione arriva dal capogruppo del Movimento 5 Stelle, Carmine Maioriello.

"Sono soddisfatto di questa decisione dell’amministrazione avvenuta anche su nostra forte spinta. Già nella scorsa legislatura avevo sollecitato questo tipo di interventi depositando una mozione - interviene -. Riacquistare terreno permeabile rimuovendo l’asfalto dove possibile e piantando nuovi alberi è sempre stata per il M5S una priorità, a maggior ragione dopo i danni causati dall’alluvione del 2 novembre 2023, data che segna un deciso spartiacque dalla vecchia visione di cementificare e asfaltare dappertutto. All’assessore Biagioni, con il quale sul tema ho stretto un preciso accordo in sede di programma elettorale di coalizione, va tutto il mio sostegno su questo impegno per il recupero del suolo. Siamo soltanto all’inizio di questo importante percorso, ma sono fiducioso e vigileremo affinché si raggiunga il recupero di suolo concordato. Il progetto di rimozione delle colate d’asfalto dalle piazze e dai parcheggi, che nel passato hanno impermeabilizzato il suolo della città".

La riqualificazione riguarda i parcheggi del Palazzetto dello sport a Maliseti, della piscina e del Parco della Liberazione e della pace a Grignano e del piazzale Leonetto Tintori a Figline. La rimozione dell’asfalto produrrà un abbassamento delle temperature e consentirà il deflusso delle acque piovane contenendo anche il rischio di allagamenti.