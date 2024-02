Via delle Rocche, riparte il cammino. Oltre 50 nuovi cartelli sul percorso

Con la bella stagione, gli escursionisti potranno godere del restyling di uno dei nuovi cammini della Provincia di Prato, la Via delle Rocche, grazie al lavoro di Legambiente Prato, svolto la scorsa estate ma comunicato soltanto adesso in una determina dell’Unione dei Comuni, in cui si evince l’affidamento dell’incarico alla sezione locale dell’associazione, per 5 mila euro. L’intervento ha livellato alcune criticità riportate dagli escursionisti che hanno inizialmente percorso il cammino che collega la Rocca di Montemurlo alla Rocca di Vernio. "Legambiente – fa sapere in una nota l’Unione dei Comuni della Valbisenzio – ha eseguito piccoli interventi di manutenzione sulla sentieristica del cammino ’La Via delle Rocche’, per le quali si è impegnata nei mesi da giugno ad agosto 2023, come da incarico ricevuto dall’Unione dei Comuni della Valbisenzio nel mese di maggio. In alcuni tratti si è trattato della conclusione degli interventi di taglio (come il tratto sopra Ceraio) che in alcuni casi ha risolto problemi di percorribilità; correzione di alcuni errori nel posizionamento dei primi cartelli; inserimento della nuova cartellonistica di due tipi: sono stati posizionati 14 nuovi cartelli grandi monodirezionali con indicazione delle tempistiche e circa 40 cartelli piccoli bidirezionali. Per la loro apposizione sono stati utilizzati supporti già presenti. Sono stato inoltre realizzati di interventi di manutenzione sul percorso per agevolarne la fruizione ed accrescere la valorizzazione territoriale. In particolare questi interventi hanno riguardato: il tratto nel comune di Cantagallo tra Scopeto e il confine con il comune di Vernio; il tratto nel comune di Vernio sul rio di Saletto; il tratto tra Vernio e Cantagallo di Costozze-Ceraio; il tratto tra Vaiano e Cantagallo prima di Montauto; il tratto di Popigliano sotto il monte le Coste a Vaiano.

Claudia Iozzelli