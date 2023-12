Via dei Presepi e targa. Festa doppia in paese

La scultura del "Boscaiolo di Bacchereto" ha la sua targa per ricordare questo mestiere che ha rappresentato per anni il lavoro dei baccheretani. Ed è anche un grazie allo scultore Giovanni Bellassai che l’ha realizzata. Festa doppia nella frazione per l’apertura della "Via dei Presepi" e la posa della targa. Alla cerimonia hanno partecipato anche il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti, gli assessori e il parroco don Emanuel che ha benedetto i presepi. "Come rappresentante del Gruppo Presepianti di Bacchereto in Città dei Presepi – dice Simona Borelli - ci tengo a ringraziare tutti i collaboratori, le aziende agricole, i commercianti del paese ma soprattutto le 46 famiglie che hanno aperto le loro case e giardini e i loro cuori per ospitare coloro che vorranno vedere, conoscere ed esplorare tutti i presepi e anche il nostro artista sostenitore Giovanni Bellassai". La realizzazione dei presepi ha animato un paese intero, dai grandi ai piccini, dai volontari laici a quelli buddisti passando per i cattolici e i presepi sono esposti, sino al 7 gennaio, nei giardini, sulle finestre o sotto i loggiati delle abitazioni. Alcuni, a grandezza naturale, sono in piazza Verdi. Dallo scorso anno Bacchereto è entrato nell’associazione nazionale "Città dei Presepi". "L’appello è questo – prosegue Simona -: tutti coloro che vogliono unirsi con il loro poco, tanto o minimo tempo libero sono accolti a braccia aperte e anche solo facendo il presepe fanno già parte di noi". La mappa dei 46 presepi da visitare è disponibile nei negozi di Bacchereto. Domenica 17, oltre ai presepi, sarà possibile visitare la mostra delle antiche maioliche mentre nella sala della Filarmonica Verdi ci sarà un mercatino e gli stand dei dolci.

M.S.Q.