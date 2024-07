Via Ciulli, c’è ancora un rinvio. Riapertura al traffico da settembre: "Tempi più lunghi ma più sicurezza"

Sembrava che ormai fosse fatta e che il taglio del nastro del rinnovato e più sicuro sottopasso di via Ciulli fosse ormai questione di poche settimane.

Si parlava di fine luglio, dopo che si era stato detto che la riapertura del raccordo sotto il ponte della ferrovia sarebbe avvenuta a fine maggio, ma i pratesi dovranno attendere almeno un altro mese prima di tornare a vedere collegati Narnali e Galciana da quel sottopasso tristemente famoso per la morte di tre donne cinesi, annegate nella loro auto a causa dell’esondazione del Vella ben 14 anni fa.

A dare una scansione temporale più precisa riguardo alla riattivazione di quell’opera viaria, chiusa al transito dall’ottobre di 14 anni fa, è la delibera approvata ieri mattina dalla giunta comunale.

Si tratta di un atto fondamentale e relativo al passaggio di mano dall’Asl Toscana centro al Comune di Prato della gestione vasca d’espansione, che è stata costruita a protezione da eventuali inondazioni dell’ospedale Santo Stefano e del relativo sistema idraulico che, in caso di necessità, convoglierà adeguatamente l’acqua del torrente Vella.

"L’opera – si ricorda in una nota stampa – va considerata come un tutt’uno con il sottopasso di via Ciulli, la cui messa in sicurezza è stata realizzata dal Comune. Senza la prima non può essere riaperto il secondo. L’ultimazione della vasca con il passaggio di competenza al Comune, dunque, permetterà a breve la riapertura del sottopasso, chiuso da 14 anni".

Dallo stesso Comune si ribadisce che non è stata ancora fissata " una data precisa per la riapertura, ma secondo gli uffici sarà possibile agli inizi del mese di settembre".

Settimane preziose quelle di agosto, in particolare per l’Asl Toscana centro chiamata nel frattempo a portare a termine "una serie di prescrizioni che il Comune ha chiesto per prendersi in carico la vasca e il sistema idraulico". Ricordiamo che sia il sottopasso che la vasca saranno dati in manutenzione dal Comune pratese a Consiag Servizi Comuni.

"Questi ultimi passaggi hanno richiesto più tempo del previsto – spiega il vicesindaco Simone Faggi – ma sulla sicurezza idraulica non possiamo permetterci superficialità o leggerezze. Meglio, dunque, un mese in più di attesa ma avere la serenità che l’intervento sia stato realizzato a regola d’arte.

La riapertura del sottopasso di via Ciulli è stato un percorso lungo e pieno di ostacoli che abbiamo dovuto superare uno dietro l’altro. Ora siamo a un passo dal traguardo e vogliamo arrivarci al meglio".

Sa.Be.