Via Catani niente bike lane ma una ciclabile

Niente bike lane ma una pista ciclabile vera a propria, più alberi e oltre 1000 metri quadrati di verde pubblico in via Catani. È quanto emerso dalla riunione coingiunta delle Commissioni consiliari 3 e 4, presiedute da Enrico Romei e Francesco Bellandi durante la quale l’assessore Marco Biagioni ha presentato la nuova ipotesi per l’assetto viario di via Catani. Il progetto prevede la realizzazione di una pista ciclabile in sede propria, separata dalle corsie stradali, 29 posti bici e l’inserimento di aiuole, 1000 mq in più di spazio verde, con 61 alberi sia da fiore che ad alto fusto, e parcheggi in parte in linea ed in parte a pettine.

Gli attraversamenti pedonali stradali saranno aumentati (11 contro gli attuali 7), rialzati e illuminati e l’illuminazione pubblica sarà implementata. Il nuovo assetto porterà a 16 posti moto che adesso non ci sono, mentre 40 posti auto saranno recuperati tra via Picasso e via del Cittadino. Non saranno variati i numeri dei parcheggi di fronte agli esercizi commerciali. Per la maggioranza Aksel Fazio del Pd, (nella foto): "Iniziative come quella previste per via Catani – continua Fazio – possono rappresentare un modello virtuoso da estendere ad altre zone".

Un progetto condiviso sia dalla maggioranza sia dall’opposizione: "Sono soddisfatto del lavoro svolto dall’amministrazione comunale dopo l’interrogazione presentata a inizio mandato dove riportavo tutte le perplessità sul vecchio progetto - dice Claudio Belgiorno, consigliere Fratelli d’Italia -. La modifica del progetto è un esempio di come la collaborazione e il dialogo possano portare a soluzioni più efficaci e rispettose delle esigenze di tutti i cittadini".