La guida ai film. Doppio gioco è da vedere

Al cinema Eden da non perdere Black Bag – Doppio Gioco di Steven Soderbergh, un avvincente spy drama con Michael Fassbender, Cate Blanchett e Pierce Brosnan (16, 18.15 e 21). Fassbender e Cate Blanchett sono marito e moglie e sono entrambi 007. A un certo punto lui deve dare la caccia a lei, e la situazione si fa incandescente: il film si guarda tutto di un fiato, con colpi di scena, dialoghi serrati, immagini potenti, inganni e sensi di colpa, prove attoriali di grande livello, ritratti psicologici mai banali. E’ una spy story, ma anche e soprattutto una storia d’amore. E il mix funziona, diverte e intriga. Sempre all’Eden ci sono MalAmore di Francesca Schirru con Giulia Schiavo, che racconta di una giovane donna e il suo coraggio di liberarsi da un amore tossico (16, 18.15 e 21) e Bird di Andrea Arnold, la storia di Bailey (Nykiya Adams) che ha 12 anni e vive in una casa occupata abusivamente nel nord del Kent con il giovanissimo e scapestrato padre Bug (Barry Keoghan), il fratello e la nuova fiamma del babbo: è una ragazzina sensibile e ribelle, e Bird (Franz Rogowski), misterioso vagabondo alla ricerca dei genitori, le cambierà la vita (16, 18.15 e 21). Due proposte al Terminale: Il quadro rubato di Pascal Bonitzer, con Alex Lutz e Léa Drucker, commedia ispirata a una storia vera, il ritrovamento del quadro di Egon Schiele I Girasoli, disperso nel 1939 nel caos delle spoliazioni naziste e riscoperto miracolosamente anni dopo nella provincia francese a casa di un operaio (oggi 17 e 21.15, domani 17); Ritrovarsi a Tokyo di Guillaume Senez con Romain Duris e Judith Chemla (oggi 19, domani 19 e 21.15). Domani per Cinefilante alle 10.30 I racconti di mamma Chioccia.

Quattro i titoli al cinema Pecci: L’isola degli idealisti di Elisabetta Sgarbi, con Tommaso Ragno, Elena Radonicich, Renato Carpentieri, Michela Cescon, ispitato da un romanzo scritto negli anni’40 da Giorgio Scerbanenco, ritrovato dagli eredi e pubblicato nel 2018 da La Nave di Teseo (oggi 21.30, domani 18.15); Queer di Luca Guadagnino con Daniel Craig (oggi 15.50, domani 21 v.o.); Loveable. La solitudine dei non amati di Lilja Ingolfsdottir con Helga Guren e Oddgeir Thune (oggi 18.20 v.o. domani 16.15); Silent Trilogy di Juho Kuosmanen (oggi 20.20 didascalie italiano)