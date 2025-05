Piazze di democrazia per parlare di lavoro

Dalle stanze dei circoli, alle piazze del centro e della periferia alle Piazze della democrazia: il confronto per costruire una nuova cultura del lavoro a Prato si apre alla cittadinanza con incontri promossi dalla Pastorale sociale. L’appuntamento è per oggi e domani: oggi al Villaggio, in piazza Fabbretti, tra il Centro Ventrone e la parrocchia di Sant’Antonio di Padova (inizio alle 15). Si parla de "Le relazioni nel lavoro e nella cura", con Nicoletta Ulivi, direttrice Opera Santa Rita e Lorena Paganelli, direttrice Società della Salute, modera Primo Fioravanti, membro dell’Ufficio diocesano di Pastorale sanitaria. Infine si parla di "Una nuova economia circolare" con Nicola Ciolini, vicepresidente di Alia Multiutility Toscana e Leonardo Borsacchi, docente di economia circolare, modera Ferdinando Poggi, esperto in architettura bioclimatica. Terzo focus è "Il lavoro a Prato è per i giovani?", intervengono Roberto Macrì, coordinatore Commissione per Casa Edoardo, Christian Pergola, presidente Movimento giovani imprenditori di Confartigianato Prato, modera Giuseppe Rossi, ingegnere. Domani alle 15,30, l’appuntamento è in piazza Duomo: "Lavoriamo per la pace", con Stefano Pollini, dirigente scolastico, e Luca Roti, responsabile Pax Christi Prato, modera Benedetto Mucci del Progetto Policoro; "Produciamo fiducia, contro il cancro dello sfruttamento", con Enrico Mongatti, Commissione diocesana di studio sul lavoro e Marco Bucci, segretario Cisl Firenze-Prato, modera Fulvio Barni, direttore Ufficio pastorale sociale e del lavoro.