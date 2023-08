Via Ariosto, un caso di Dengue Oggi seconda disinfestazione La mappa delle vie interessate

Un caso di febbre Dengue accertato in città. Immediata la disinfestazione scattata ieri pomeriggio alle 18 nell’area di via Ariosto, in zona ex Ippodromo, in seguito all’accertamento di un caso di febbre Dengue, virus tropicale trasmesso agli esseri umani dalle punture di zanzare.

A tutela della salute pubblica e per estrema precauzione il Comune di Prato ha disposto, su proposta dell’Asl Toscana centro, un intervento urgente di disinfestazione mediante trattamento larvicida e adulticida contro la zanzara tigre, principale vettore del virus, nonché di rimozione dei focolai larvali presenti nelle aree pubbliche e private della zona definita a rischio. La disinfestazione effettuata dalla ditta La Saetta è scattata ieri sera in modo da agire più velocemente, e sarà ripetuta questa mattina. La zona interessata è stata avvisata delle precauzioni da avere tramite volantinaggio in doppia lingua (italiano-cinese data la grande concentrazione di popolazione di origine orientale presente nella zona) e tramite avvertenza con auto con megafono.

Le avvertenze da rispettare sono quelle di chiudere porte e finestre e sospendere il funzionamento degli impianti di ricambio aria che prevedono l’emissione di aria dall’esterno, non esporre i panni stesi all’esterno, tenere in casa animali domestici e loro suppellettili (ciotole, abbeveratoi), avvertire il personale della disinfestazione in caso di orti domestici ed indicare la presenza di vasche con pesci o tartarughe, coprire mobili e giochi per i bambini all’esterno con teli di plastica, qualora non sia possibile pulirli accuratamente in seguito alla disinfestazione.

Le vie che saranno interessate dalla disinfestazione sono via Ariosto dal civico 33 al civico 61 e poi dal civico 22 al civico 38; via Stella Alpina dal civico 6 al civico 18 e poi dal civico 13 al civico 17; il passaggio pedonale in continuità con via Stella Alpina che unisce via Ariosto a via Tasso; via dell’Ippodromo dal civico 8 al 62 e il lato di fronte dal civico 1 e lungo il giardino pubblico fino al corrispettivo del civico 8; via edera dal civico 2 al civico 10 e dal civico 5 al civico 9; via del Purgatorio dal civico 71 al civico 59 fino all’incrocio con via Tasso; via Tasso dal civico 55 al civico 19.