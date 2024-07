Verso lo storico derby. Zenith vicinissima al ripescaggio in serie D. E la città si riaccende

E’ un’estate rovente e di grande fermento per il calcio cittadino e più in generale per tutto lo sport pratese. Il pallone è tornato argomento di discussione nei bar e nei circoli e per una volta non si tratta di serie A, ma di serie D. Manca soltanto il ripescaggio ufficiale, che pare una pura e semplice formalità ormai, e poi per la prima volta nella storia Prato avrà due squadre nella stessa serie, in questo caso la D appunto. Questa la certezza che serpeggia da qualche settimana non solo nei gruppi del tifo organizzato, ma un po’ fra tutti gli appassionati di sport e di calcio. Se tutto andrà come previsto, infatti, la Zenith Prato raggiungerà i più blasonati biancazzurri del Prato, con all’orizzonte un derby inedito e tutto da gustare, soprattutto per il movimento sportivo cittadino che dopo anni di scarsi risultati a livello di squadre finalmente si potrebbe gustare una sana rivalità interna. Gli scongiuri, al campo sportivo Chiavacci, sono ancora d’obbligo e tutti in casa Zenith hanno ancora le dita incrociate. Manca l’ufficialità del ripescaggio, come detto, ma già sei squadre sono state bocciate dalla Covisod fra le aventi diritto a disputare la serie D, per essere esatti Alessandria, Chieti, Montebelluna, Olbia, Rieti e Rotonda, e fra queste soltanto l’Alessandria e la compagine nero-verde abruzzese potrebbero, forse, essere in grado di sistemare la propria situazione per iscriversi in qualche modo, magari con delle penalizzazioni.

Alla Zenith Prato sono stati ufficialmente comunicati i 56 punti raggiunti nella classifica di ripescaggio: un punteggio altissimo, che in assenza di graduatoria definitiva ed ufficiale, fa comunque pensare ai bluamaranto di via del Purgatorio di essere nelle primissime posizioni, davanti a Cjiarlins Muzane, Ciliverghe Mazzano, Crema e Giulianova. Con 6 posti a disposizione, o nella peggiore delle ipotesi 4, la Zenith Prato sa comunque di avere più di un piede in serie D ed infatti sta già allestendo una rosa per puntare alla salvezza. Diversi, come è ovvio, gli obiettivi del Prato, che ha ben altre ambizioni e che condividerà lo stadio Lungobisenzio con i bluamaranto, anche questo uno scenario inedito, alternandosi nelle partite casalinghe con la matricola allenata da Settesoldi.

L.M.