Vernio prepara l’estate. E cerca foto calcistiche

Il centro commerciale naturale Vivere Vernio ha lanciato un appello per trovare le foto per una mostra che sarà allestita in occasione del Torneo dei Rioni, una gara calcistica fra le varie frazioni di Vernio e Cantagallo che si svolgerà in estate. Le squadre in campo: Le Confina/Terrigoli, Sant’Ippolito/Le Piana, Sasseta/La Lama, San Quirico, Cantagallo, Montepiano, Poggiole/Cavarzano. Il gruppo di commercianti ha deciso di organizzare una mostra, dal 3 giugno al 12 luglio. "Stiamo cercando – scrivono – fotografie che abbiano come soggetto il calcio, giocato nelle piazze o nei cortili o nei campi sportivi delle frazioni di Vernio e Cantagallo. Verranno suddivise in rappresentanza dei rioni che si contenderanno il trofeo del Torneo dei rioni. Le foto con una piccola descrizione con luogo e data sono da inviare via mail a [email protected] o da consegnare ad Arte Legno in via Le Rose 2, Vernio o su whatsapp Francesca 3334951875. Il torneo calcistico è uno dei tanti tasselli che andranno a comporre il divertimento dell’estate verniotta a cui i commercianti stanno lavorando. Primo evento della stagione, quello che è diventato un appuntamento immancabile, il Vernio Comics, la festa del cosplay che ogni anno cresce come numero di stand, iniziative e ospiti. Questa edizione, a cui il centro Commerciale Naturale si sta dedicando, sarà il 24 e il 25 maggio. Già annunciate le prime presenze, fra collezionisti e specialisti del fumetto e dei giochi da tavolo ad artigiani specializzati in cosplay. E il primo nome fra i protagonisti del Vernio Comics è Lorenzo Branchetti, il Milo Cotogno della Melevisione, che sabato 24 maggio salirà sul palco della kermesse e dopo incontrerà tutti i suoi fan.

Claudia Iozzelli