Vernio (Prato), garage colpito da un fulmine: domato un principio di incendio

Vernio (Prato), 10 giugno 2023 – I vigili del fuoco del comando di Prato, distaccamento di Vaiano, sono intervenuti intorno alle ore 16 a Montepiano nel comune di Vernio per la verifica di un incendio in un garage. Arrivati sul posto con due mezzi i vigili del Fuoco, dopo essersi accertati che l’incendio era estinto, provvedevano con un elettroventilatore alla messa in sicurezza dei locali interessati dall’evento completamente invasi dal fumo. La probabile causa del principio di incendio è stato un fulmine caduto nelle vicinanze dell’abitazione. Non si segnalano feriti ed ulteriori danni.