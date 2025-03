Vernio piange l’ex sindaco Marchi: ‘Ha dato tanto alla comunità’

Vernio (Prato), 27 marzo 2025 – È morto Roberto Marchi, ex sindaco di Vernio: avrebbe compiuto 70 anni a maggio ed era ricoverato in ospedale da qualche giorno.

“Roberto Marchi è un uomo che ha dato tanto a questa comunità, con passione, impegno e un amore sincero per il territorio e per la sua gente – ricorda la sindaca di Vernio Maria Lucarini –Roberto lascia dietro di sé non solo il ricordo di ciò che è stato, ma anche il segno concreto di ciò che ha fatto”.

Maria Lucarini ricorda l’impegno come sindaco, guidato da un forte senso di responsabilità e da una visione chiara del bene comune. “Sapeva che amministrare significava lavorare ogni giorno per migliorare la vita delle persone, e lo ha fatto con determinazione e concretezza”, aggiunge.

Nato a Vernio nel 1955 e residente a Vernio, diplomato in ragioneria e consulente aziendale, Marchi è stato protagonista di una lunga carriera in politica e nelle istituzioni locali. Sindaco del Comune di Vernio dal 1995 al 1999 è stato poi consigliere comunale di Vernio fino al 2004, consigliere della Fondazione Teatro Metastasio e consigliere provinciale dal 2007 al 2014. Sempre per la Provincia di Prato ha ricoperto anche, per alcuni mesi nella primavera del 2014, la carica di assessore al Bilancio. A Vernio il suo contributo negli anni da sindaco ha dato vita alla ristrutturazione dell’ex Meucci e alla realizzazione della piscina comunale. Ma è stato anche impegnato sul fronte dell’associazionismo e del volontariato con la Misericordia e con l’Anspi. Ha promosso la metanizzazione di Montepiano, ha dato il suo contributo alla strutturazione delle case per anziani e si è speso da persona attiva nella parrocchia per la riqualificazione delle chiese di Sasseta e di Luciana. Infine, ha fondato nel 2010, insieme ad Alessandro Magini, l’Accademia Bardi di Vernio.

Nelle prossime ore saranno comunicate le modalità dell’ultimo saluto all’ex sindaco.

"A nome mio e di Fratelli d’Italia – dice il consigliere comunale Marco Curcio – desidero esprimere il più sincero cordoglio per la scomparsa di Roberto Marchi. Figura conosciuta e presente nella vita istituzionale e associativa del nostro territorio, ha dedicato molti anni al servizio della comunità. La sua esperienza e il suo impegno civico hanno lasciato un segno che resterà nella memoria collettiva. Alla famiglia e ai suoi cari va la nostra più sentita vicinanza in questo momento di dolore”.