Vernio: Comune, scuola e abitazioni isolati da giorni per un guasto telefonico

Vernio, 11 marzo 2025 - Gli uffici del comune di Vernio e quelli dell’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, la scuola Pertini e decine di abitazioni - dove vivono per la maggior parte persone anziane - sono isolati da giorni a causa di un guasto telefonico. A nulla sono valse, ad oggi, le ripetute richieste di intervento inoltrate dall’amministrazione comunale e dagli altri soggetti coinvolti a TIM, in quanto soggetto gestore della rete, e a Fastweb, come gestore del servizio comunale affidato tramite Consip. Per questo ieri la sindaca Maria Lucarini - dopo aver ripetutamente protestato e chiesto l’intervento di Tim e Fastweb - ha inviato una Pec alla Prefettura, che è stata coinvolta anche direttamente, per sostenere la richiesta di intervento. “È assolutamente urgente che si intervenga, non è ammissibile che i servizi di un Comune e di una scuola non possano essere garantiti per un guasto telefonico che ormai si protrae da giorni, inoltre sono particolarmente preoccupata per le decine di telefoni isolati in abitazioni dove vivono per la maggior parte persone anziane - mette in evidenza la sindaca Lucarini - ad oggi non abbiamo alcuna certezza circa i tempi dell’intervento e questo fatto è grave. Abbiamo interessato la Prefettura perché si profila un grave danno per l’interruzione di un pubblico servizio che colpisce le istituzioni e cittadini”.