Vento forte, ponteggio si stacca: chiusa via del Seminario

Prato, 22 novembre 2023 – Vento forte a Prato, come annunciato dall’allerta gialla emessa ieri dalla Regione.

Proprio a causa del vento forte i vigili del fuoco sono impegnati da questa notte per la rimozione di un ponteggio edile in Via del Seminario che, a causa del vento, si è parzialmente distaccato da un edificio. Sul posto oltre alla squadra della sede centrale anche l'autoscala. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso, con notevoli ripercussioni sul traffico.

In corso anche altri interventi per rami e alberi pericolanti a causa del vento che sta interessando tutto il territorio provinciale.