Allerta meteo gialla, pioggia e vento forte in gran parte della Toscana

Firenze, 21 novembre 2023 – Nuova allerta meteo in Toscana. Dopo quella di ieri per rischio idrogeologico e idraulico su Val Bisenzio e Ombrone Pistoiese, la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idraulico del reticolo minore, rischio idrogeologico e vento forte in gran parte della regione per la giornata di domani, mercoledì 22 novembre.

L’allerta meteo per rischio idrogeologico (quindi ingrossamento dei fiumi e rischio frane) ha validità su Bisenzio, Ombrone Pistoiese, Mugello e Alto Mugello dalle ore 16 di oggi, martedì 21 novembre, fino alla mezzanotte. Sono attese in particolare piogge sparse, più diffuse dal pomeriggio sulle zone centro-meridionali e orientali. Possibilità di rovesci e isolati temporali sull’Arcipelago e nel grossetano. Le precipitazioni potranno essere più abbondanti sull'alto Mugello, sull'aretino e sul grossetano.

La nuova allerta meteo per vento forte riguarda invece gran parte della Toscana e ha validità tutta la giornata di domani, mercoledì 22 novembre.

Sono previste piogge sparse, più diffuse dal pomeriggio-sera. Raffiche di vento localmente superiori a 100 km/h, in pianura fino a 80 km/h.

L’allerta per rischio idraulico ed idrogeologico riguarderà in particolare le valli del Bisenzio e dell’Ombrone, il Mugello e la Val di Sieve e la Romagna toscana. Molte di più le aree interessate dall’allerta per vento forte, che riguarderà il Casentino, l’area fiorentina, i Mugello, il Valdarno inferiore, la Valdelsa e la Valdera, la costa pisana, livornese e grossetana, le isole dell’Arcipelago, le Valli del Bisenzio, dell’Ombrone pistoiese, la Maremma, le valli del Fiora, dell’Albegna, della Sieve, dell’Ombrone grossetano, del Serchio, la Romagna toscana e la Valtiberina.

Domani, mercoledì 22, previste deboli piogge sull'Appennino orientale. In nottata precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale sull’Arcipelago e sulla costa meridionale.

Per quanto riguarda il vento sono previsti per domani venti forti di Grecale con raffiche che potranno arrivare anche a superare i 100 km/h sui crinali appenninici di nord-ovest; oppure a 70-90 km/h sulla costa centrale-meridionale e nelle zone limitrofe. Venti fino a 50-60 km/h anch e nelle zone di pianura a nord e lungo le valli esposte al flusso (dove potranno raggiungere anche i 70-80 km/h). Mare molto mosso a largo.