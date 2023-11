Meteo Toscana, dal Nord arriva il freddo con le prime nevicate. Ecco quando

Firenze, 20 novembre 2023 – Nel fine settimana è arrivato un primo assaggio, ma è soprattutto dalla giornata di domani, martedì 21 novembre, che il primo freddo della stagione è destinato ad arrivare. Temperature in picchiata, venti forti e qualche fiocco di neve in Appennino: secondo le previsioni, il meteo in Toscana sembra destinato a cambiare già a partire dalle prossime ore.

Il ciclone invernale in arrivo domani dalla Scozia colpirà inizialmente il Centro, per poi toccare anche il Sud, coinvolgendo quindi anche l’Umbria e le zone interne della Toscana. La posizione del minimo depressionario favorirà l'ingresso di venti nord orientali al Nord e ancora da ovest/sudovest sul resto d'Italia. Mercoledì il ciclone si sposterà rapidamente verso il basso Tirreno, sarà così che la ventilazione fredda da nordest aumenterà d'intensità.

Le temperature inizieranno a diminuire e la neve potrà scendere diffusa sugli Appennini centrali anche sotto i 1200 metri pure sotto forma di temporale. L'aria fredda inizierà a farsi sentire con un sensibile calo delle temperature. Torneranno le gelate notturne al Nord.

Le previsioni nel dettaglio secondo i modelli del Consorzio Lamma

Martedì 21 novembre

Molto nuvoloso o coperto con piogge spase e locali rovesci, più frequenti e diffusi nel pomeriggio e in serata soprattutto sulle zone centro-meridionali; neve in Appennino inizialmente sulle vette più alte con quota in calo fino a circa 1300-1500 metri in serata.

Venti: deboli occidentali con rinforzi sulla costa. Rotazione a nord-est nel pomeriggio con rinforzi in serata.

Mari: mossi sotto costa, molto mossi a largo.

Temperature: in calo le massime.

Mercoledì 22 novembre

Molto nuvoloso in mattinata con residue piogge sulle zone orientali (province di Firenze, Arezzo e parte di Siena). Schiarite dal pomeriggio soprattutto sui settori occidentali.

Venti: moderati o forti di Grecale.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi o molto mossi al largo.

Temperature: in calo.

Giovedì 23 novembre

Sereno o velato.

Venti: moderati di Grecale in attenuazione.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.

Temperature: minime in locale calo, massime stazionarie.