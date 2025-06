Arezzo, 25 giugno 2025 – È online il nuovo sito internet dedicato a Cortona e San Francesco

In occasione delle ricorrenze legate al Santo patrono d’Italia, è online www.cortonafrancescana.it

Proseguono e prendono vita le iniziative legate a «Cortona città francescana», il progetto di valorizzazione dell’impronta lasciata dal Santo patrono d’Italia sul territorio locale. A pochi giorni dall’inaugurazione di «Cantare il Medioevo», la mostra dedicata al Laudario di Cortona, è online www.cortonafrancescana.it. Il nuovo sito web contiene informazioni di carattere storico ed esperienziale, ponendosi come primo elemento di conoscenza degli elementi che hanno contrassegnato Cortona durante la vita di Francesco, quelli che ne sono derivati e che ancora sono custoditi nel territorio.

Si va dai musei agli itinerari che attraversano la città, mentre sono ancora in costruzione le sezioni dedicate agli Ordini francescani presenti nei rispettivi conventi. Il sito offre testi, fotografie, elementi visuali creati con intelligenza artificiale generativa e illustrazioni realizzate a mano.

Fra le notizie in evidenza ci sono le informazioni dedicate alla mostra, che caratterizzerà l’estate di Cortona al Maec e anche il programma del Festival di musica sacra che torna fra pochi giorni.

«Con questo sito web vogliamo offrire ai visitatori un luogo dove poter trarre informazioni in modo organico e dedicato ai pellegrini e a tutti coloro che sono interessati a conoscere i motivi che pongono Cortona come seconda città francescana d’Italia - dichiara il sindaco Luciano Meoni - un fatto che abbiamo il compito di valorizzare non solo a livello turistico, ma anche a livello culturale e formativo».

«Siamo lieti che le piattaforme per la promozione turistica e culturale di Cortona si rafforzino - dichiara l’assessore alla Cultura e Turismo, Francesco Attesti - è importante che i viaggiatori trovino informazioni che ritengono aderenti e che soddisfino le aspettative affinché si possa attrarre nuovo pubblico e soprattutto si faccia in modo di stabilire nuovi legami nella filiera turistica».