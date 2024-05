Vecchi libri e filiera corta. Ecco i mercatini del fine settimana

Oggi e domani dalle 9.30 alle 19 a Palazzo Banci Buonamici si terrà il mercatino straordinario, organizzato dalla Libreria Emmaus I libri dimenticati (con sede in via Santa Trinita) per raccogliere fondi da destinare a progetti di solidarietà sociale. Per l’occasione, sarà in esposizione, per la vendita al pubblico, una selezione di libri che spaziano dalla narrativa, alla saggistica alla letteratura per ragazzi, nonché edizioni riguardanti la storia locale. Oggi c’è il consueto appuntamento in piazza del Mercato Nuovo dalle 8 alle 13 con Terra di Prato mercato di filiera corta locale e regionale. Presenti oltre quaranta aziende agricole e artigiane che vendono frutta e verdura di stagione, pesce del Mar Tirreno, pane, formaggi, carni, salumi, birra artigianale, miele e marmellate. Domani in piazza dell’Università dalle 9 alle 18.30 Chi cerca trova, dove ci saranno sculture e quadri, stampe antiche, vintage, oggettistica selezionata, antiquariato, libri e molto altro. Sempre domani in via di Reggiana (località Vergaio) dalle 8 alle 19 mercato a cura del Consorzio Anva Confesercenti, con 50 operatori di cui 7 alimentari.