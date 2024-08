Vandali a Bacchereto. Arrivano altre telecamere

Nuove telecamere in arrivo a Carmignano e nell’attesa i vandali approfittano per scatenarsi. Brutto episodio nella notte fra martedì e mercoledì a Bacchereto, quando ignoti sono passati con la bomboletta spray a disegnare la croce celtica sul cartello che segna l’ingresso nella frazione, una svastica su uno degli alberi in curva prima della Fornace e altre svastiche sui contatori Enel in cava. "C’è solo da restare allibiti davanti ad una vergogna di questo tipo", scrive una cittadina sui social, chiedendo anche come poter cancellare dal tronco dell’albero la svastica. Non è la prima volta che sul territorio compaiono simboli legati al nazifascismo ma con agosto entriamo nel mese in cui si ricorda la liberazione di tanti comuni della Toscana e questi gesti destano ancora più preoccupazione e amarezza. Serviranno le telecamere a tenere sotto controllo anche i vandali? Difficile dirlo ma intanto il Comune di Carmignano ha annunciato il potenziamento della sicurezza con l’arrivo di due nuove telecamere: una a Bacchereto (dotata di alert system per il rilevamento delle targhe e la verifica sulla revisione, assicurazione o furto del veicolo), tra via Fontemorana e via il Pino, dove si sono registrati diversi furti in casa e l’altra a Seano, nel giardino Palloni, a tutela di chi frequenta, passeggia o semplicemente passa in questa area verde.

"Carmignano deve essere un luogo bello e sicuro - dice il sindaco Edoardo Prestanti – e la collocazione di queste due telecamere è stata valutata positivamente dal Comitato ordine e sicurezza pubblica della Prefettura, in parte finanziate con risorse regionali. Al sistema di videosorveglianza si aggiungeranno altri due punti video: a Seano, nella zona industriale del Ficarello, e Santa Cristina a Mezzana dove fra la fine dell’anno e i primi mesi del 2024 si verificò un’ondata di furti e tentati furti nelle case. "Abbiamo già previsto – aggiunge Prestanti - la spesa per questo secondo lotto, per una cifra che si aggira attorno ai 20 mila euro.

Tra l’altro gli interventi di videosorveglianza non finiscono qui: è infatti previsto anche il riposizionamento dei due "occhi elettronici" al parcheggio del parco museo Quinto Martini. Ci teniamo a migliorare la sicurezza e il decoro urbano dei luoghi pubblici. Un’attenzione alla qualità del nostro vivere che ci porta ad installare sistemi che favoriscano l’aumento della sicurezza e forniscano alle forze dell’ordine altri strumenti necessari a contrastare i reati predatori". E a Seano nella notte fra lunedì e martedì due ladri sono stati messi in fuga da un residente di via Froccina: stavano entrando in un campo con le torce, probabilmente per raggiungere le abitazioni. Quando l’uomo ha gridato sono fuggiti.

M. Serena Quercioli