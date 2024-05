Vallata, verso il voto nei tre Comuni. Gli ultimi tasselli da mettere a posto

Ultimi giri di corsa per le amministrative di giugno con un triplo appuntamento, domani mattina, per la presentazione delle liste dei candidati ai Comuni di Cantagallo e Vernio che ancora non erano noti. Alle 11, in piazzetta Nanni, a Il Fabbro, Guglielmo Bongiorno, che si candida a sindaco per la terza volta, presenterà la sua lista, ancora una volta sotto il nome di "Cantagallo destinazione futuro".

Nell’occasione Bongiorno inaugurerà il comitato elettorale e presenterà i candidati al consiglio comunale. Alle 11.30, al circolo di Carmignanello, in via Bologna 174, sarà la volta dell’altro candidato a Cantagallo, Lorenzo Santi, a presentare la propria lista di candidati al consiglio comunale – sotto il nome di "Ripartiamo Cantagallo" – e il programma elettorale, con un aperitivo. Alle 12.30 sarà il candidato sindaco Marco Curcio, che si presenta con la lista "Centrodestra per Vernio", a far conoscere la squadra che lo sosterrà. L’appuntamento è al ristorante da Jerry’s, in via del Bisenzio a Vernio, con un buffet aperto a tutti. Così da domani si farà più definito il quadro verso il 9 giugno. Otto le liste per ora presentate: tre a Vaiano (con Francesca Vivarelli, Primo Bosi ed Emanuela Paci candidati a sindaco), tre a Vernio (con Maria Lucarini, Marco Ciani e Marco Curcio che corrono per il posto di primo cittadino) e due a Cantagallo (Guglielmo Bongiorno e Lorenzo Santi). Già noti i nomi dei candidati al consiglio comunale che corrono con Lucarini e Ciani per Vernio e già noti i candidati con la Vivarelli: con le tre uscite di domani mancano ancora all’appello gli aspiranti consiglieri di Bosi e Paci e poi, a meno che non ci siano sorprese all’ultimo minuto (la Lega per ora non ha dichiarato il sostegno a nessuna delle liste valbisentine già note), la situazione che porterà al voto sarà del tutto chiara.

Claudia Iozzelli