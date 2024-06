Valbisenzio, sempre meno autobus. Da lunedì soppresse altre due linee

"Potrebbe andare peggio: potrebbe piovere!". Citiamo un vecchio film che è diventato un cult per le sue battute, per descrivere l’evoluzione drammatica della storia delle corse di autobus il fine settimana nelle frazioni collinari della Val di Bisenzio: prima, molti anni fa, furono tolte le corse della domenica (e gli utenti fecero battaglia per ripristinarle), poi alcune corse il sabato (e anche allora chi, non avendo un mezzo per recarsi al lavoro nella Piana, protestò caldamente) adesso arriva il finale che nessuno si aspettava: dal primo luglio, ossia da lunedì, le corse del sabato della linea Migliana-Schignano verso Vaiano e quelle di Sofignano, sempre verso Vaiano, non ci saranno più, almeno fino a settembre.

"In Val di Bisenzio, rispetto ad oggi, dal 1 luglio al 31 agosto, il servizio del sabato diventa come quello della domenica – spiegano da Autolinee Toscane -. A partire dal 1 luglio scatta l’orario estivo in tutto il territorio pratese, con riduzione del servizio, definito dalla Provincia ed enti locali, anche sulla base dalla riorganizzazione e rimodulazione del T2. Autolinee Toscane è disponibile, come sempre, a valutare e fare un servizio con integrazioni o correttivi che enti locali e Provincia decideranno sulla base delle risorse disponibili".

Una situazione che diventa quindi molto critica per chi non ha la patente, un mezzo proprio o che preferisce usare il trasporto pubblico sia per recarsi al lavoro che per il tempo libero. O anche semplicemente, per gli anziani del posto, per andare al mercato settimanale di Vaiano, il sabato mattina. Una forte penalizzazione soprattutto per i ragazzi che, vista la tortuosità, la pendenza e la pericolosità delle strade, in frazioni come Migliana, Schignano e Sofignano non possono usare né bicicletta né motorino per andare in città a vedere un film o a fare due passi con gli amici. E soprattutto paradossale nei confronti delle politiche del turismo, in quanto le frazioni penalizzate da questi tagli nel fine settimana sono quelle che hanno maggiore attrattiva in tutta la Vallata: da una parte Migliana e Schignano che in estate vengono prese d’assalto per i sentieri in natura e il fresco, dall’altra, Sofignano, tappa della Via della Lana e della Seta che sta investendo per tornare ad essere animata come un tempo e dove il primo luglio riaprirà lo storico circolo.

Per non parlare dell’impegno preso dalle amministrazioni (quelle appena uscite e quelle appena elette) per far sì che fosse potenziato il trasporto pubblico locale, come è stato dichiarato nel periodo della frana sulla Sr 325 che ha tagliato a metà la Valbisenzio creando grosse difficoltà a tutti. La situazione degli spostamenti in Vallata diventa, quindi, ancora più critica anche in vista dei lavori alla tratta ferroviaria annunciati per tutta l’estate che porteranno a tagli dei treni.

Claudia Iozzelli