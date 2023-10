Vaiano, il bonus affitti. Stanziati 30mila euro

Il Comune di Vaiano mette a disposizione i contributi per gli affitti: è stato pubblicato il bando, ecco i requisiti per presentare domanda.

Il bando ha lo scopo di sostegnere le famiglie per il pagamento delle mensilità. La richiesta dovrà essere presentata, attraverso procedura online, entro il prossimo 18 ottobre (ore 13). "Si tratta di risorse proprie del Comune – spiega Giulio Bellini, assessore alle politiche sociali – in assenza del trasferimento di fondi economici da parte del Governo, come è avvenuto in passato, abbiamo deciso di attivarci direttamente per garantire un sostegno a tutte le situazioni di fragilità dei cittadini. In questa fase abbiamo messo a disposizione 30 mila euro".

Il bando in questione è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Vaiano e nell’immobile per cui si richiede il contributo, titolari di un regolare contratto di locazione. La domanda deve essere presentata compilando il modulo pubblicato sul sito del Comune, dalla sezione “documenti e dati” accedendo a “istanze” tramite identità digitale (spid, scn o cie).

Nel riconoscimento del contributo si fa riferimento ai valori Isee ordinario non superiore a euro 16.500 ed ISE non superiore a euro 14.877 (fascia A con incidenza del canone di affitto non inferiore al 14%) ed euro 32.048 (fascia B con canone di affitto non inferiore al 24%).

Il contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici con la medesima finalità. Inoltre, alla Bottega della salute mobile a Usella (via San Lorenzo 14) è possibile ricevere informazioni, orientamento, accompagnamento alla compilazione del modulo di domanda e attivazione dell’identità digitale.