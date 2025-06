Vaiano, festa di fine anno alla primaria de La Briglia all'insegna de I Musicanti di Brema

Vaiano, 11 giugno 2025 - Una festa in piena regola, dove mostrare ai genitori, agli insegnanti e a tutto il paese quanto imparato durante l'anno nei laboratori didattici. E' stata una festa di fine anno che ha coinvolto tutta La Briglia quella organizzata dalla scuola primaria del paese che fa parte dell'istituto comprensivo Bartolini. Il tema scelto è stato quello de I Musicanti di Brema, e intorno alla favola dei fratelli Grimm si è svolta tutta l'iniziativa che ha coinvolto anche i bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia della Tignamica (che da settembre entreranno a studiare appunto a La Briglia). Il corteo è partito dalla scuola primaria, vedendo in testa i burattini realizzati durante l'anno dagli studenti, seguiti dalla banda diretta dal maestro Daniele Poli con tutti gli strumenti 'fatti in casa'. E ancora i mascheroni alti due metri e mezzo raffiguranti sei personaggi della fiaba, poi le bandiere colorate con sopra le stampa della favola, i mini burattini e a chiudere la fila il celebre albero de I Musicanti di Brema.

La particolarità dell'iniziativa è stata la realizzazione da parte degli alunni di ogni singolo elemento della sfilata. Durante l'anno scolastico, infatti, i bambini nel laboratorio didattico curato da Fabio Giusti, uno dei soci Trafi Creatività Tessile, hanno imparato a realizzare i burattini, capendo come lavorare la carta pesta. E poi hanno preparato i mascheroni. I vestiti dei burattini, dei mascheroni e le bandiere. Quest'ultime poi cucite dal laboratorio delle nonne de La Briglia. A fornire tutti i materiali è stata appunto Trafi Creatività Tessile. Nel laboratorio di musica del maestro Poli, invece, i bambini hanno imparato a costruire gli strumenti 'fatti in casa' per la banda della scuola.

“Vedere durante l'anno la voglia di imparare dei bambini, il loro entusiasmo e poi la felicità nel vedere concretizzati gli sforzi è stato davvero bello – racconta Giusti -. Quella vissuta con la scuola primaria de La Briglia è stata davvero un'esperienza gratificante e da ricordare. E poi toccare con mano la felicità, l'entusiasmo e la bravura dei ragazzi durante la sfilata è stato davvero fantastico. Come Trafi Creatività Tessile siamo sempre a disposizione del territorio per attività di questo genere con le scuole”. A proposito della sfilata di fine anno, i ragazzi si sono fermati in piazza Mazzini per mettere in scena la prima parte dello spettacolo con i burattini. Poi il secondo atto è stato eseguito in piazza della Chiesa, e infine la chiusura della fiaba nel pattinodromo davanti alla Spola d'Oro, dove sono state cantante di nuovo le due canzoni dello spettacolo e per finire è stata ballata una quadriglia.