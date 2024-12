Vacanze di Natale con Pratomusei: campus e attività per bambini

La scuola non è ancora in vacanza, ma è già tempo di organizzare le vacanze di Natale dei bambini. È ricca la proposta di Pratomusei per il periodo natalizio, tra campus, cortometraggi, laboratori e visite: le prenotazioni sono obbligatorie e sono aperte, meglio affrettarsi. Ecco le principali proposte.

Il 26 dicembre al Museo del Tessuto dalle 16.30 attività per famiglie con bambini dai 4 ai 7 anni con Battery Mommy, in collaborazione con Cinefilante: 5 euro a partecipante; da prenotare a [email protected].

Al Pecci il 27 dicembre dalle 16 alle 18 per famiglie con bambini dai 3 ai 6 anni; Fare e disfare con i nonni, un laboratorio ispirato a Munari e alle opere di Eccentrica, le collezioni del Centro: un modo di stare insieme e divertirsi con l’arte; 5 euro, da prenotare a [email protected].

Il 28 dicembre a Palazzo Pretorio alle 16 visita guidata adatta a famiglie e bambini Palazzo comunale, un luogo da scoprire; ingresso libero da prenotare a [email protected].

Il 29 dicembre al Museo dell’Opera del Duomo alle 15.30 un’altra visita guidata per famiglie: Il Duomo racconta, storie e leggende, con un apposito kit scopriranno segreti e curiosità della collezione museale; 5 euro, da prenotare a [email protected] o 0574 29229.

Anche quest’anno nei giorni del 2 e 3 gennaio 2025, torna il Campus Invernale targato Pratomusei per bambini dai 6 agli 11 anni. Le attività di visita e laboratorio avranno come punto di riferimento il Museo dell’Opera del Duomo, ma si terranno anche al Museo del Tessuto e a Palazzo Pretorio, e hanno l’obiettivo di stimolare la fantasia, la creatività e avvicinare i bambini all’arte in tutte le sue forme. I bambini saranno impegnati dalle 8.30 alle 16.30 (pranzo al sacco), per informazioni e iscrizioni si può scrivere a [email protected] o chiamare lo 0574 29229. Le iscrizioni sono aperte fino al 22 dicembre, la tariffa è di 35 euro per una giornata (25 per il secondo figlio) e di 65 per due (55 per il secondo figlio).

Il 4 gennaio al Pecci dalle 16 per bambini dai 3 ai 6 anni Calze d’artista, partendo dalle opere di Adelaide Cioni (5 euro, da prenotare), mentre il 5 a Palazzo Pretorio alle 16 arrivano i Tesori del Magi: un’occasione per grandi e piccini di esplorare i capolavori del museo in modo nuovo ed inedito e vedere le opere non solo con gli occhi; costo 5 euro, da prenotare.