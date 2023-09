Usella, apre la Bottega della Salute. In aiuto a un territorio decentrato. Servizi più accessibili per gli anziani

Una nuova Bottega della Salute ad Usella nel comune di Cantagallo. Il servizio è attivo grazie a una convenzione che vede l’accordo tra Asl Toscana centro, Sds pratese, Unione dei Comuni della Valbisenzio, Comune di Cantagallo, Pubblica Assistenza e Anci.

Anche il territorio pre-montano di Cantagallo, dunque, ottiene la propria Bottega della Salute dove è possibile usufruire di tutta una serie di servizi amministrativi fondamentali: dall’attivazione delle tessere sanitarie, al rilascio delle esenzioni da reddito, dalla stampa dei referti alle prenotazioni visite e prestazioni attraverso il sistema Cup 2.0, al supporto per effettuare il cambio del medico e per utilizzare l’app collegata Toscana Salute. Servizi essenziali per un territorio più isolato a livello geografico, soprattutto per tutte quelle persone più anziane che non hanno la possibilità di muoversi facilmente, perché non più autonome, e che trovano difficoltà ad utilizzare gli applicativi informatici sanitari.

Precisamente la Bottega della Salute si trova nella frazione di Usella in via San Lorenzo 14 ed è aperta il lunedì, mercoledì e venerdì in orario pomeridiano dalle 15 alle 19 e il martedì ed il giovedì la mattina dalle 9 alle 13, per dare la possibilità a tutte le fasce d’età e anche ai lavoratori di usufruire dei nuovi servizi.

Il tutto nasce grazie ad una convenzione sottoscritta fra l’Asl e l’Unione dei Comuni della Valbisenzio insieme a Comune di Cantagallo, Sds pratese, Pubblica Assistenza e Anci.

La convenzione ha validità triennale con possibilità di rinnovo d’intesa tra le parti.

"Sono molto soddisfatto di questo nuovo servizio attivato sul nostro territorio. È un ulteriore tassello nella rete dei servizi che mira a facilitare l’accesso al sistema sanitario dei cittadini" sottolinea il sindaco di Cantagallo, Guglielmo Bongiorno.

Per informazioni: centralino 0574 801111 oppure rivolgersi al Servizio sociale associato dell’Unione Comuni Val di Bisenzio (0574 942464 – [email protected]).