Uscio e bottega e Le Barrique. Locali in festa

Ci sono anche buone notizie per il centro storico dove da alcune settimane grazie al negozio La Lingerie di viale Piave, rivive il fondo un tempo sede dello storico negozio di abbigliamento per uomo Sauro Mazzoni. La titolare del di abbigliamento - in questo caso per donna - La Lingerie con sede sempre in viale Piave ha preso in affitto i locali dell’ex Sauro Mazzoni per una vendita straordinaria anche in occasione dei giovedì del centro. Una iniezione di fiducia per il commercio poter vedere di nuovo la luce nelle grandi vetrine di viale Piave.

E ci sono anche due traguardi festeggiati durante i giovedì di luglio: "Le Barrique", ristorante con alla guida Simona Marinari, vicepresidente nazionale Fipe Confcommercio ha festeggiato il traguardo dei venti anni di attività in centro così come "Uscio e Bottega" di via Santa Trinita è arrivato a spegnere le dieci candeline. Festa, musica e soddisfazione per i titolari dei due esercizi che giustamente si godono le meritate soddisfazioni.

Si.Bi.