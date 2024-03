Uova di Pasqua solidali per Ami

Sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30 Fondazione Ami Prato dà appuntamento in sala Biagi (via Ricasoli,17) per il mercatino delle volontarie con le uova di Pasqua solidali,

"250 g di generosità" realizzate artigianalmente dalla pasticceria Peruzzi. Nella sala ovale, in collaborazione con l’associazione Quasar sarà possibile scoprire il cielo dentro la magica atmosfera della cupola di un planetario gonfiabile, ovvero il mondo dell’astronomia, le stelle,

i pianeti con spiegazioni semplici e immagini fantastiche per tutte l’età.

A seguire piccolo laboratorio per i bambini con rilascio

di un piccolo attestato di apprendista astrofilo. Per informazioni e prenotazioni; [email protected]; 0574 801312 – 348 8017389.