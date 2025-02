Uno sportello di orientamento

Aperti al circolo Arci "Risaliti" di San Giusto e al circolo Arci di Seano, gli sportelli S.O.S., hub territoriali promossi dall’associazione Arci in tutta Italia per fornire gratuitamente ascolto, orientamento ai servizi del territorio e supporto ai cittadini per il disbrigo di piccole pratiche.

Gli sportelli sono aperti il venerdì, dalle 15 alle 16.30, a San Giusto in piazza Gelli, 14 e il lunedì, dalle 10 alle 11.30, a Seano in via Baccheretana, 253. L’accesso è libero e gratuito.

Il progetto ha come obiettivo quello di sperimentare una rete nazionale di hub territoriali per rispondere ai bisogni, con interventi specifici a beneficio delle persone in condizioni di povertà ed esclusione, con particolare riferimento ai nuclei familiari, alle donne, ai minori e ai migranti.

Gli sportelli sono un luogo di ascolto dove è possibile ricevere un primo orientamento sui servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche e dalle Asl, su come avviare una ricerca di lavoro o sbrigare pratiche burocratiche, anche per i cittadini stranieri. Negli spazi S.O.S. ci sono operatori formati per ascoltare e fornire informazioni.

Si tratta di operatori inseriti in una rete nazionale che potranno avvalersi di specialisti ed esperti per fornire supporto alle più svariate richieste.

Per informazioni: [email protected] o su whatsapp al numero 339 4138065.