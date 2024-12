Uno spettacolo per aiutare Kepos

L’associazione 59100Art mette in scena uno spettacolo musicale benefico a favore di Kepos , la cooperativa sociale da venti anni impegnata nel migliorare la qualità di vita delle persone disabili attraverso la valorizzazione delle potenzialità di ciascuno. L’appuntamento è per martedì 17 dicembre alle 21.15 al Politeama pratese. Sul palco "I will survive" per la regia di Patrizia Iovine su testo di Alessia Annunziata, direzione musicale Matteo Vitali, coreografie di Melissa Baroncelli, Adele Domenici, Sofia Gori, Daniele Limberti, Debora Pizzicori, al sax Gaetano Amoroso. In scena Eneri Abete, Irene Abeti, Alessia Annunziata, Edoardo Bartolozzi, Vittoria Tuci, Matteo Vitali, Martina Zannoni, Luca Romagnoli, ASD Corallo, Naima Academy e con Olivia Bracciotti e Giosuè Prete Abeti. Informazioni e prevendita presso il teatro, telefono 0574-603758 dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, dal martedì al sabato. Domenica 15 dicembre in via Bologna a Santa Lucia Kepos organizza il mercatino di Natale, con oggettistica e decori dei ragazzi e dei volontari Kepos.A fine ottobre alla Beste Hub si è tenuta l’asta benefica "Arte in fabbrica" con le opere degli artisti della cooperativa sociale Kepos che accoglie un gruppo di disabili i quali realizzano vere e proprie opere d’arte.Il ricavato sarà utilizzato per l’ampliamento dei locali di Kepos e progetti sulla disabilità.