Un’azienda di Prato cerca graphic designer

1 GRAFICO CREATIVO

Un’azienda di Prato attiva nel settore cosmetico sta cercando un graphic designer. La risorsa si occuperà di elaborazione grafiche per confezioni, pubblicità, campagne web e supporto alla produzione per vesti grafiche.

Si richiedono diploma ad indirizzo grafico pubblicitario/artistico, conoscenza del pacchetto Office e di programmi di grafica (InDesign e Photoshop) e buona conoscenza lingua inglese. Orario full time, offresi contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione in indeterminato. Per candidarsi all’offerta in oggetto è necessario registrarsi online sulla piattaforma regionale Toscana Lavoro, dalla quale inoltrare la candidatura. (Rif.PO-249245)