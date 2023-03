Un’altra donna aggredita in strada Ferita al collo con un coltello: grave

Ancora un’aggressione, ancora una donna ferita in modo molto grave. A soli dieci giorni di distanza dall’aggressione alla giovane barista pratese, Martina Mucci, picchiata a sangue sulla porta di casa alla Pietà, un’altra donna è stata ferita seriamente e solo per un miracolo è riuscita a salvarsi. Il violento episodio è avvenuto ieri all’alba in via Ciabatti a San Paolo. Poco prima delle 6, una donna cinese di 48 anni è stata avvicinata dal suo aguzzino che l’ha ferita al collo, probabilmente con un’arma da taglio, come hanno fatto sapere dalla Questura che sta seguendo le indagini. La donna è caduta a terra in una pozza di sangue. Per fortuna, alcuni passanti si sono resi conto di quello che stava accadendo e hanno chiamato il 118.

In via Ciabatti è arrivata un’ambulanza che ha soccorso la donna e l’ha trasportata in codice rosso all’ospedale Santo Stefano. I medici si sono resi subito conto della gravità della situazione: la vittima presentava vistose ferite al collo. E’ stata operata d’urgenza e al momento la prognosi resta riservata.

Ma che cosa è accaduto in via Ciabatti ieri all’alba? La polizia sta cercando di risalire all’identità dell’aggressore e di scoprire perché abbia ferito in quel modo la donna. Dalle ferite riportate si può ipotizzare che l’aggressore avesse intenzione di uccidere la vittima. Perché infliggere i colpi proprio al collo? Se un fendente avesse reciso una vena, la vittima non avrebbe avuto scampo.

Per poter comprendere meglio quello che è successo sarà necessario attendere che la donna sia in grado di essere interrogata dalla polizia. Per ora infatti, viste le sue condizioni di salute, non è stato possibile raccogliere la sua testimonianza. Sono state invece passate al setaccio le telecamere della zona e sono stati sentiti i passanti che hanno soccorso la donna. Ma quello che è accaduto resta ancora avvolto nel mistero.

Possibile che si sia trattato di una rapina finita male? Oppure di un’aggressione per motivi passionali? E che cosa ci faceva la donna per strada all’alba?

Tutti interrogativi su cui la polizia sta facendo accertamenti. Nessuna pista è esclusa.

Il violento episodio arriva a pochi giorni di distanza dall’aggressione a Martina Mucci. La ragazza è stata pestata a sangue da due uomini che sono entrati nel palazzo dove abita alla Pietà mentre stava rincasando dal lavoro. Martina è stata picchiata sul volto con una violenza inaudita: i balordi le hanno fratturato il naso, rotto i denti, procurato 12 punti dietro alla testa e inferto un taglio in mezzo agli occhi con un’arma affilata, forse una lametta o un rasoio.

Un caso che ha scosso l’opinione pubblica in quanto è apparsa subito una aggressione premeditata nei suoi confronti. Si tratta di due uomini mandati da qualcuno che ce l’aveva con lei? La vittima non ha riconosciuto i suoi aguzzini che sono scappati solo quando qualcuno ha acceso la luce nelle scale del palazzo. La pista seguita dagli investigatori è quella di una vendetta passionale. Adesso si aggiunge il ferimento della donna cinese in strada. Una altro episodio su cui fare piena luce e che crea non poco allarme.

Laura Natoli