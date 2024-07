Una serata con Walter Santillo

L’autore e conduttore pratese Walter Santillo sarà l’ultimo ospite della rassegna "Incontri con i protagonisti dello spettacolo" ideata e condotta dal giornalista Federico Berti per la Biblioteca Civica e l’assessorato alla cultura del Comune di Calenzano. Martedì alle 21.15 nell’arena giardino di Calenzano Alto, Santillo racconterà la sua lunga carriera iniziata nei villaggi turistici, proseguita nelle tv locali per poi arrivare alla Rai collaborando con i grandi nomi del piccolo schermo.

Come inviato speciale è nel cast di diverse edizioni di "Carramba che fortuna" e "Carramba che sorpresa" a fianco dell’indimenticabile Raffaella Carrà. Negli anni seguenti riprende la collaborazione con gli amici storici, Giorgio Panariello, Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni. Per loro, insieme a loro, Santillo firmerà lo spettacolo/reunion di qualche anno fa visto da oltre centocinquantamila spettatori, per approdare poi alla collaborazione con "Tale & Quale Show" nel 2018, come co-autore dei testi. Recentemente ha firmato diverse edizioni di Prima Festival, striscia quotidiana che introduce le serate del festival e "I migliori anni", trasmissione di punta di Rai Uno.

Santillo chiude la rassegna che in tre anni ha portato a Calenzano Serra Yilmaz, Alessandro Benvenuti, Giovanni Nuti, Leonardo Pieraccioni, Lucia Poli, Claudio Bigagli, Gianmarco Tognazzi, Paolo Hendel, Sandra Milo, Luca Calvani, Paolo Rossi e Barbara De Rossi.