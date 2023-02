Una pizza "mondiale" Un pratese trionfa alla gara di Rimini

"Ce l’abbiamo fatta. Eppure era la prima volta che partecipavamo a questa importante competizione e non mi aspettavo di vincere. Possiamo dire che la nostra pizza senza glutine ha spaccato!". E’ euforico Leandro Lenoci al rientro dalla competizione che si è tenuta a Rimini lo scorso weekend.

Il ristorante "Antichi Sapori" di Prato ha partecipato il Campionato mondiale della pizza presentando due tipi di pizze in due diverse categorie: la "classica" preparata dal pizzaiolo Jose Luis Colon, che ha ben figurato e la specialità "gluten free" preparata da Lenoci che ha vinto il titolo iridato.

Lenoci che gestisce il locale con la compagna Ilona Eljasz ci puntava molto ma allo stesso tempo non si sarebbe aspettato di vincere alla prima partecipazione: "La pizza senza glutine è il nostro asso nella manica, sapevamo di avere delle possibilità ma arrivare addirittura al primo posto è stato bellissimo. E in aprile ci aspetta una competizione analoga a Parma, dove nel parco fieristico si sfideranno 770 partecipanti". La specialità "gluten free" proposta ai giudici di Rimini era una ricetta creata proprio per questa occasione da Lenoci che spiega: "Sopra l’impasto di pizza bianca con mozzarella fiordilatte al 100% italiana ho messo una crema di ricotta e puntarelle con alici di cetara. Sono stati proprio questi ingredienti oltre che l’impasto a convincere la giuria".

La decisione di partecipare alle due gare mondiali è stata ponderata a lungo. "Dopo 20 anni di attività e 15 anni di proposte senza glutine per i nostri clienti, era giunto il momento per noi di provare. Ci sentivamo pronti a tentare un traguardo così – aggiunge Lenoci – specialmente per quanto riguarda le pizze senza glutine abbiamo dei prodotti molto soddisfacenti. Qui da noi vengono persone celiache anche da fuori provincia e regione; ormai ci conoscono. Abbiamo un forno dedicato esclusivamente ai piatti senza glutine che sforna oltre che alla pizza anche il pane e i dolci".

Lo stesso team agguerrito di "Antichi sapori" a breve proverà a fare il bis ai Mondiali di Parma. "Andiamo là con nuove ricette e preparazioni. Pensavamo che Rimini fosse un allenamento, invece abbiamo vinto e così ai campionati di Parma non vogliamo sfigurare. Ce la metteremo tutta".

Elena Duranti