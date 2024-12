Una nuova palestra per gli sportivi. C’è la tensostruttura per allenarsi

Una nuova palestra per le società sportive di Poggio a Caiano. E’ stata inaugurata la tensostruttura di via Giotto, con la funzione di palestra realizzata dietro a quella esistente. "La tensostruttura voluta dall’amministrazione comunale e realizzata in un mese – spiega l’assessore allo sport Baroncelli - è un modo per sopperire alla chiusura del pala Pacetti. Era la soluzione più veloce per dare uno spazio al coperto e al caldo a quanti vogliono fare dello sport". La nuova palestra è quindi già attiva, ed è dotata di impianto di illuminazione e riscaldamento. All’inaugurazione hanno partecipato le ragazze dell’associazione sportiva dilettantistica di ginnastica ritmica "Agorà" che si sono esibite fra gli applausi dei presenti. Dalla prossima settimana la tensostruttura comunale sarà utilizzata dalle scuole poggesi e il Comune sta contattando le varie associazioni del territorio interessate a fruire della nuova palestra.

Il gruppo di ginnaste di Agorà era una delle associazioni rimaste senza sede. "Il prossimo passo – commenta il sindaco Riccardo Palandri – è quello della ristrutturazione della palestra di via Giotto che necessita di numerosi interventi. Purtroppo ci siamo ritrovati con un immobile che presenta una serie di problemi a cominciare dalle infiltrazioni. E’ necessario intervenire. E nel 2025 inizieremo i lavori che riguarderanno tutto lo stabile a cominciare dal tetto".

A Poggio a Caiano resta aperta la questione del palazzetto dello sport "Pacetti" di via Granaio che richiederà, nei prossimi anni, un investimento consistente per vederne una riqualificazione totale.

M. Serena Quercioli