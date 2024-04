Una notte vintage: guardare le stelle con i telescopi storici

La consueta serata osservativa mensile con l’associazione Astrofili Polaris diventa speciale. Un ritorno al passato, un’occasione per i nostalgici di osservare il cielo con telescopi storici, e un’occasione per le nuove generazioni di assaporare la vecchia astronomia... quella priva di elettronica e sofisticate attrezzature. Insomma, "Vintage Night" sarà un incontro dedicato all’osservazione all’oculare dal telescopio come si faceva una volta. L’appuntamentoè venerdì alle 21.30 al Museo Italiano di Scienze Planetarie. Sarà inaugurato per l’occasione il telescopio "Alberto Beltrami" di recente donato dalla famiglia all’associazione e sarà raccontata la storia del costruttore.

Altre 2 postazioni con telescopi vintage saranno il trampolino di lancio per raggiungere la Luna, magistralmente descritta dall’esperto di meccanica celeste Luciano Ugolini con Stefano Prosperi che racconterà la parte fisica del nostro satellite. In caso di meteo sfavorevole o pioggia, la serata sarà annullata e rimandata a data da destinarsi. Prenotazione obbligatoria al link https://forms.gle/eZLxdxR6zQsD3SJF9.