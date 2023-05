Una mostra per gli 80 anni di Ceccatelli

Oggi Egisto Nino Ceccatelli (foto), fotografo, viaggiatore, esploratore di storie attraverso l’obiettivo della sua camera, festeggia i suoi primi 80 anni. Una tappa importante di una vita spesa per la conoscenza del mondo che Ceccatelli, pratese illustre che l’amministrazione comunale ha insignito del Gigliato alla carriera nel 2013, intende celebrare insieme ai tanti amici che ne apprezzano il valore umano ed artistico. Così stasera alle 21 Ceccatelli ha dato appuntamento nel Palazzo della Provincia, dove nella sala ovale ha allestito, aiutato dai colleghi del Centro sperimentale di fotografia, una mostra di una trentina di scatti, sia suoi che di persone amiche. "Gli 80 anni di Egisto Nino Ceccatelli. Una festa fra amici" è il titolo della esposizione, visitabile fino al 15 maggio (10.30-12.30 e 16-19 ingresso libero, tutti i giorni compresi i festivi). Ceccatelli, che ringrazia il presidente della Provincia Simone Calamai per la location concessa per la mostra, vanta una preziosa documentazione etno-fotografica dai Saharawi, ai Dani (Irian Jaya, Indonesia), dai Dyak (Kalimantan, Indonesia), ai Bonda (Orissa, India) fino agli abitanti della Calvana. Nel 2005, con la squadra italiana, ha vinto la Coppa del Mondo Fiap per le stampe a colori. Dal 2017 al 2019 ha vissuto a Betlemme per fotografare il restauro della Basilica della Natività, realizzato dalla Piacenti, seguendo la moglie Aiko Sasaki, restauratrice. Un lavoro che Ceccatelli ha documentato nel libro ’Betlemme, il suo tesoro e la sua gente’ con 510 scatti. Ceccatelli ricorda con freschezza il suo incontro con Pier Paolo Pasolini, "una conoscenza cruciale per il mio modo di fotografare": ha seguito il regista in Marocco mentre girava ’Edipo re’ e ha doppiato ’Porcile’, perché ha lavorato nel cinema come doppiatore in inglese. Buon compleanno Nino e ancora tanti scatti sulle vie del mondo!

Sa.Be.