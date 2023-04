Una gita per la festa del Santissimo Crocifisso

Una gita di un giorno a Castel Gandolfo, lago di Albano e Ariccia per stare insieme e contribuire all’organizzazione della festa del Santissimo Crocifisso di Seano. La gita in pullman è in programma domenica 14 maggio e le iscrizioni sono aperte. Il costo è 40 euro.

La partenza da Seano sarà alle 5,30 e il pranzo libero. Iscrizioni all’agenzia Kublai in via Baccheratana (055.8706884). L’associazione "Santissimo Crocifisso", in particolare, sta promuovendo una serie di iniziative finalizzate alla raccolta fondi per l’allestimento della festa quinquennale che si terrà dal 9 al 17 settembre nella parrocchia di San Pietro.

La festa quinquennale cadeva lo scorso anno ma, per l’aumento dei casi di Covid, era impossibile curare l’allestimento e facilitare la partecipazione, quindi è stata posticipata di un anno.

La festa del Santissimo Crocifisso vedrà tante iniziative religiose, culturali, musicali e enogastronomiche per grandi e piccini.

M.S.Q.