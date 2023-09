"Una famiglia di Prato distrutta dal dolore: la tragedia di un bimbo di un anno"

Dolore, lacrime e commozione. Poche parole di fronte a una tragedia così immensa. L’intero paese si è mobilitato sul web stringendosi intorno alla famiglia del piccolo Lorenzo. "Non si può morire così a un anno". "Povera stella, adesso è un angelo nel cielo". E ancora: "Siamo vicini ai quei poveri genitori". "Che disgrazia". "Purtroppo a volte basta un attimo". Sono stati tantissimi i commenti lasciati sul social network dopo che è cominciata a circolare la notizia del morte del bimbo di un anno e mezzo a Montemurlo.

"In tanti mi hanno scritto o contattato per esprimere la propria solidarietà alla famiglia, una dimostrazione di affetto molto forte", ha confermato domenica mattina il sindaco Simone Calamai che era stato messo al corrente di quanto accaduto nella palazzina di via Rubicone, a due passi dal palazzo comunale.

I commenti lasciati a margine degli articoli pubblicati sul web sono stati centinaia. "Riposi in pace". "E’ diventato una stella". E in molti hanno mostrato sostegno ai genitori.

La famiglia è chiusa nel dolore dalla sera di sabato quando è avvenuta la tragedia. I genitori hanno preferito non rilasciare nessuna dichiarazione. "Una famiglia distrutta. Non so immaginare che cosa stiano provando", dice qualche vicino di casa. "Mia figlia abita nel palazzo ma sabato sera non si è accorta di nulla", il commento di un’altra signora che entrava nel palazzo. In molti hanno preferito non commentare: una fatalità che lascia solo smarrimento e dolore.