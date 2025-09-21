Una domenica al cinema, tante proposte

Oggi al cinema Terminale Come ti muovi sbagli di Gianni di Gregorio con Greta Scarano (foto) e lo stesso di Gregorio. Un film molto apprezzato da pubblico e critica che racconta la storia di un ex professore in pensione che vive solo e in pace, finché la figlia tradita torna con i figli: la sua quiete svanisce e la vita cambia del tutto (alle 17 e 19). Torna sul grande schermo anche La tomba delle lucciole, il capolavoro dello Studio Ghibli, l’ormai leggendario studio d’animazione giapponese, che racconta la battaglia per la sopravvivenza di un ragazzo e della sua sorellina nel Giappone della seconda guerra mondiale. Uscito nel 1988 resta purtroppo anche oggi di grande attualità (alle 21.15). Infine per la rassegna Cinefilante dedicata alle famiglie alle 10.30 Gino & Friends. Tre film all’Eden tutti alle 17 e alle 21: Duse di Pietro Marcello con Valeria Bruni Tedeschi nei panni della diva, la grande attrice Eleonora Duse; il documentario dedicato a Napoli di Gianfranco Rosi Sotto le nuvole; l’atto finale di Downton Abbey. Infine, due le proposte del cinema Pecci: alle 17 e alle 21 Alpha, di Julia Ducournau, con Mélissa Boros e Golshifteh Farahani; alle 21 in versione originale e sottotitoli Pomeriggi di solitudine di Albert Serra: il matador più famoso al mondo, l’ispano-peruviano Andrés Roca Rey, è immortalato durante alcune corride.