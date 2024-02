Una domenica al cinema, ecco i titoli

Pellicole in corsa per l’Oscar nelle sale pratesi. Oggi a Il Garibaldi Io capitano di Matteo Garrone (foto), candidato per l’Italia a miglior film internazionale, alle 16; Anatomia di una caduta di Justine Triet, candidato a 5 Oscar, tra cui miglior film, miglior sceneggiatura, miglior attrice, Palma d’oro a Cannes, alle 20.30; Il ragazzo e l’airone di Hayao Miyazaki, candidato come miglior film d’animazione è già vincitore di Golden Globe e Bafta inglese, alle 18.15 in versione giapponese sottotitolata. Al Pecci continua l’omaggio al grande regista greco Yorgos Lanthimos con il film del momento Povere creature (undici candidature agli Oscar) alle 16 in italiano e alle 21 in versione originale; Brighton 4th alle 18.35 in versione originale. Al Terminale La zona d’interesse di Jonathan Glazer, Gran premio della giuria a Cannes 2023, candidato a cinque Oscar. Infine, all’Eden Past Lives, pellicola acclamata dalla critica e candidata agli Oscar come miglior film e miglior sceneggiatura originale per Celine Song, qui al suo debutto alla regia alle 16, 18.15 e 21; Bob Marley. One Love, il biopic diretto da Reinaldo Marcus Green alle 16, 18.15 e 21; Giulietta è Romeo, l’ultimo film di Giovanni Veronesi con Pilar Fogliati, Sergio Castellitto, Geppi Cucciari e Margherita Buy alle 16 e 21; Finalmente l’alba di Saverio Costanzo alle 18.15.