Una casa per ex detenuti. Il progetto della Caritas

"Una casa per ricominciare" è il progetto promosso dalla Caritas diocesana e dalla Fondazione solidarietà Caritas. In un immobile in ristrutturazione situato in via Zipoli saranno accolte persone che hanno terminato un periodo di detenzione, per riprendere i contatti con il mondo esterno e iniziare un cammino di reinserimento. Per evitare il rischio di trovarsi fuori dal penitenziario senza alcun sostegno ed esposti alla possibilità di commettere ancora reati. Saranno a disposizione sei stanze con bagno e angolo cottura per ospitare a tempo determinato, a seconda della condizione personale eo lavorativa. Al piano terra saranno allestiti alcuni spazi comuni con la presenza di un operatore dedicato. Prevista anche la realizzazione in uno spazio adiacente di un laboratorio dove potere svolgere attività formativa o lavorativa.

Per sostenere questo progetto la Caritas propone per domenica 22 ottobre alle 18 al teatro Politeama lo spettacolo "Luca Bono-L’illusionista" con Sabrina Iannece, artista ed assistente per la regia di Arturo Brachetti, il maestro internazionale di quickchange (cambio veloce di costumi). Un lavoro teatrale autobiografico fresco e sorprendente che attraverso la magia veicola un messaggio forte: mai smettere di inseguire i propri sogni. Luca Bono è considerato tra i talenti magici più interessanti della sua generazione che uno straordinario successo in tutti i teatri. I biglietti sono in vendita sulle piattaforme Ticket One e Box Office, oppure presso la biglietteria del teatro, in via Garibaldi, 3335, telefono 0574-603758. M.C.