Serata Coldplay con Euphonios

Una serata sulle note dei Coldplay. il gruppo rock britannico. L’iniziativa si terrà martedì 3 giugno alle 21 al Politeama pratese. L’organizzazione di "Viva la vida", dal titolo della celebre canzone del gruppo, è dell’associazione Coro Euphonios che si presenta al pubblico con le sue formazioni corali assieme ai cori della scuola media Malaparte, del liceo Livi, dell’Istituto Gramsci-Keynes Euphonios band in collaborazione con Top dance academy. I biglietti sono acquistabili esclusivamente presso il teatro: 0574-603758; [email protected]. Il gruppo Coldplay ha pubblicato la canzone "Viva La Vida" nel 2008, nel quarto album intitolato "Viva la Vida or Death and All His Friends". Il titolo della canzone, "Viva la Vida", è un detto spagnolo che può essere tradotto come "lunga vita" o "vivi la vita". Il testo molto emotivo e poetico di questa canzone popolare è fortemente ispirato alla vita del re francese Luigi XIV. Nonostante l’argomento, la canzone ha una melodia allegra e piuttosto vivace ed è diventata una delle canzoni più famose e durature dei Coldplay. È stata coverizzata da diversi musicisti e inserita in un gran numero di film, serie televisive e pubblicità. Ora anche in questa versione dei cori pratesi.